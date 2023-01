Corriere dello Sport

BOLOGNA - L'in rimonta il Bologna al Dall'Ara e aggancia in classifica Lazio e Roma a 31 punti, sfruttando al massimo il doppio pareggio delle romane. La gara si sblocca al 6' con il gol di ...Nella ripresa, al 47', l'pareggia con un gol di Koopmeiners cheSkorupski. Poi al 58' arriva il raddoppio di Hojlund. Il Bologna cerca il pareggio con Nico Dominguez, ma l'... L'Atalanta batte in rimonta il Bologna e aggancia Lazio e Roma L’Atalanta torna alla vittoria dopo quattro partite. La squadra di Gian Piero Gasperini strappa in rimonta i tre punti al Dall’Ara, superando il Bologna per 1-2 nel posticipo della diciassettesima gio ...L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Bologna, torna a vincere dopo 4 giornate a secco e agguanta Lazio e Roma al quinto posto in classifica con 31 punti. I padroni di casa passano al primo tentativo, ...