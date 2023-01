 “L’Armenia e l’Artsakh stanno affrontando una minaccia esistenziale”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le Figaro – Il blocco da parte degli azeri del corridoio stradale che lega/Nagorno Karabakh e l’Armenia ha mostrato che il conflitto, congelato dal 2020, non era risolto. Cosa vogliono rispettivamente gli azeri e gli armeni del? Tigrane Yégavian – La priorità degli azeri è mettere fine alla presenza armena nel. Il blocco del corridoio di Lachin e l’interruzione provvisoria delle forniture di gas puntano a spingere gli abitanti delad abbandonare quelle terre, e, di riflesso, a porre fine alla presenza russa, il cui mandato si giustifica con il mantenimento di una presenza armena su quel territorio. Baku non è soddisfatta della situazione ereditata dal cessate-il-fuoco del novembre 2020, perché i due obiettivi non sono stati raggiunti.non è ancora stato ...

