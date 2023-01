ilmessaggero.it

Così il Tribunale dell', nel motivare la condanna a 7 anni e mezzo di reclusione di M. C. di 55 anni originario di Roma, residente a Frosinone, nel 2019 operatore presso una struttura di ...... il qualealla perfezione una punizione . Nel recupero il neo entrato Pasqui ci prova ma ... Dell'), Palmucci, Latini. A disp.: Bentivogli, Meschini, Boccanera, Bonacci, De Marco. All.: ... L'Aquila, trasforma la ex in una schiava del sesso: romano condannato a 7 anni Costretta ad inviare i turni di servizio in ospedale, di filmare ogni giorno la propria biancheria intima, e gli atti di autoerotismo mentre era al lavoro. Nulla in confronto, agli ...Costretta ad inviare i turni di servizio in ospedale, a filmare ogni giorno la propria biancheria intima e gli atti di autoerotismo mentre era al lavoro. Nulla in confronto agli innumerevoli rapporti.