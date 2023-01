Lapo Elkann fa un video omaggio a Vialli ma non mancano le polemiche Lui risponde così | “Contento della discordia che semini?”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Ho appena appresomorte di Gianlucache era un mio caro amico. L’ho conosciuto quando avevo 17 anni e mezzo, 18. Giocava nel Chelsea a Londra, mi proteggeva, poi me lo ricordo immensamente bene nel duetto con Mancini quando era alla Sampdoria. Mi ricordo che con Del Piero è lui, insieme ad altri giocatori, che portò la Champions alla Juve. Mi ricordo di essere stato seduto accanto a sua mamma e a sua moglie con mia moglie alle finali a Londra di Wembley dove grazie a lui, alla squadra, ai giocatori si è vinta la finale contro l’Inghilterra. Gianluca ti adoro, sei sempre nel nostro cuore. Il cuore italiano, il cuore bianconero, il cuore sampdoriano, sei uno di noi e sei soprattutto un uomo straordinario che non possiamo dimenticare. Ti adoro, riposa in pace“.ha ricordato ...

