Lanciano una bici su un treno dal cavalcavia e filmano l' incendio | attimi di paura in stazione tra i passeggeri

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non c'è fine alla stupidità, che può mettere in serio pericolo la vita delle altre persone. E' quanto accaduto alladi Palermo ' Tommaso Natale ', dove qualcuno ha lanciato unacletta da ...

Open

Un gesto dipericolosità inaudita che avrebbe potuto provocarevera tragedia agli utenti del treno in transito ed alle persone in attesa sulla banchina della stazione. Rapinatore deruba tutti ...... la nascita dialchimia che ha generato i brani in grado di aggregareaffezzionatissima ...un messaggio alla scena musicale italiana. Plant: "Stiamo per togliervi il lavoro". Theø: "... I vandali che lanciano una bici mentre passa il treno alla stazione di ... Apple ha appena lanciato silenziosamente una serie di audiolibri letti da Madison, una voce digitale che utilizza l'intelligenza artificiale per raccontare storie al posto di un doppiatore umano. Vedi ...AEROPORTI | Wizz Air lancia una nuova rotta tra Trieste e Tirana, la compagnia low cost debutta sullo scalo giuliano ...