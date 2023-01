L’Ambasciata russa | “I nostri genieri hanno disinnescato in tutta l’Ucraina mine di fabbricazione italiana”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Hai voglia ad aspettare la pace! Putin è quel che è, e lo conosciamo ormai tutti, meraviglia semmai il presidente Zelensky il quale, nonostante le immense perdite strutturali registrate, ed il suo popolo costretto a sopravvivere al buio ed al gelo, ovunque va non perde occasione per ‘ordinare’ armi e mezzi. Richieste rispetto alle quali, sollecitati da Biden, tutti i paesi occidentali puntualmente aderiscono.denuncia non solo l’apporto bellico dell’Italia, ma ladi armi spesso deplorevoli A riprova di come e quantoha a disposizione in termini di armamenti, quanto scritto oggi dala Roma che, come vedremo, non solo testimonia il diretto coinvolgimento del nostro Paese ma, ne denuncia anche una forma ‘sleale’ di ...