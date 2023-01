L’ambasciata russa contro l’Italia | “Ecco le mine disseminate in Ucraina” Ma Crosetto smentisce | “Non le produciamo da 28 anni”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)antiuomo e anticarro italiane piazzate in territorio ucraino per colpire l’esercito russo. È questa l’accusa lanciata su Twitter, con tanto di foto, dalin Italia con la quale la Federazione attacca Roma colpevole, a loro dire, di aver fornito armi che causeranno vittime “per molto tempo a venire”. Ma a sbugiardare la versione della sede diplomatica è il ministro della Difesa in persona, Guido, spiegando che “la produzione diantiuomo in Italia si è interrotta più di 28fa con una moratoria del governo italiano e la successiva legge 374/1997 che le mise definitivamente al bando a partire dall’adesione del nostro Paese, tra i primi firmatari del trattato di Ottawaleantiuomo. Inoltre, ...

