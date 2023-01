L' Ambasciata russa a Roma | Disinnescate in Ucraina mine prodotte in Italia Il ministro Crosetto | E' falso

la Repubblica

a Roma: 'Pieno di mine 'souvenirs ...Lo ha scritto in un post l'a Roma , pubblicando una foto delle mine in questione. Nei giorni scorsi, il ministero degli Esteri di Mosca aveva dichiarato che l'Italia non può ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. L'ambasciata russa a ... Violata la tregua del cessate il fuoco promesso dal Cremlino. Gli 007 di Kiev: Mosca pronta a richiamare 500 mila coscritti. Secondo fonti dell'amministrazione locale, i russi hanno anche lanciato un ...(Adnkronos) – L’ambasciata russa a Roma ha pubblicato una foto sui social, sostenendo che siano mine di fabbricazione italiana, disinnescate dall’esercito di Mosca in Ucraina. “Queste mine di fabbrica ...