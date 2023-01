L’alcolismo giovanile | esordio | prevenzione e cura

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nel suo percorso evolutivo, il giovane può avvicinarsi a sostanze che se abusate creano problematiche, facendone uso non responsabile. Una di queste è l’alcool. Per questo, è necessario parlare di alcolismo. Diventa dipendenza quando non se ne può fare a meno.è, allora, una sindrome patologica determinata dall’assunzione di