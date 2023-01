L’agenzia è pubblica però la neopresidente lavora per la sinistra

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Cristina Tajani, da pochi mesi a capo di Anpal Servizi, dovrebbe occuparsi di piani per l’occupazione ma è attiva soprattutto nel dare sostegno al Pd, anche appoggiando il candidato alle regionali della Lombardia. Intanto impiega risorse in consulenze per creare i «suoi» futuri manager. Mimetizzato tra le sedi ministeriali e i palazzi del potere romani si staglia un fortino rosso dove il Partito democratico è molto più di un orientamento elettorale: è uno stato d’animo. Questo fortino si chiama Anpal Servizi Spa, ed è una società partecipata al 100 per cento dal ministero del Lavoro. Fino a qualche mese fa, l’Anpal gestiva il fallimentare esperimento dei «navigator» e coordinava le attività dell’altrettanto discusso progetto dell’alternanza scuola-lavoro. Oggi è in attesa di ricevere istruzioni dal governo che,, tardano ad arrivare. Suscitando i timori della Rsa ...