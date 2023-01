L' addio a Gianluca Vialli | esequie private a Londra Un ultimo saluto per pochi

Agenzia ANSA

Il campione di calcio Gareth Bale ha deciso di ritirarsi dal'attività agonistica. L'lo ha dato lo stesso 33enne gallese sul suo profilo Instagram. 'Dopo attente e ponderate ...leggi anche...La città dove è natoViallli, e dove ha iniziato la sua carriera da calciatore, lo ricorda con una messa in suo suffraggio nella Chiesa di Cristo Re. Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Speciali Gianluca Vialli se ne è andato, portato via a soli 58 anni da una malattia terribile, che ha combattuto da grande Campione e grandissimo Uomo quale era. In questo video Gianluca viene ricordato da Car ...La Sampdoria ha riassunto in un video tutte le emozioni vissute ieri in ricordo di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic La Sampdoria ha riassunto in un video tutte le emozioni vissute ieri, prima del m ...