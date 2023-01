La vedova Raciti sugli scontri | «Rivedere queste scene mi ha fatto molto male»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ledeglidi ieri hannoa tutto il mondo del calcio ma soprattutto a chi, alla vista delle spranghe e dei fumogeni, sono tornati alla memoria al 2 febbraio 2007, quando dopo il derby siciliano tra Catania e Palermo, le due tifoserie si sono scontrate e a lasciarci la vita fu un poliziotto. Filipposi chiamava e oggi, raggiunta da Rai Radio 1, durante la trasmissione “Radio Anch’io”, ladiha commentato gli episodi di ieri: «Questi segnali di violenza non mi sono nuovi, c’erano già prima della morte di mio marito. Poi, dopo la tragedia, il 2 febbraio 2007, quasi 16 anni fa, lo Stato mi ha promesso che non sarebbero più accaduti questi fatti. Il 2007 lo chiamarono l’anno zero, doveva essere l’anno di cambiamento. Ci sono stati ...

