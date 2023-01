La TOP XI Under 21 dopo il girone di andata

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Questa Top 11 è basata sull’indice statistico che tiene conto di tutti i parametri individuali e di squadra di un giocatore, dei suoi dati rapportati al ruolo e all’incidenza nelle sue prestazioni. In pratica permette di valutare la prestazione di un giocatore in base alle sue statistiche e alla sua importanza nei risultati della squadra nei vari match disputati.? Stefano Turati (2001 – Frosinone): portiere con più clean sheet (11) e quello con meno gol subiti (11), tra quelli con più di 15 presenzein questa Serie B.? Niccolò Pierozzi (2001 – Reggina): nessun difensore ha preso parte a più gol in questa Serie B (4: 2 reti e 2 assist).? Andrea Papetti (2002 – Brescia): difensore italiano più giovane con almeno 1000 minuti in questa Serie B (1087).? Giorgio Cittadini (2002 – Modena): difensore italiano U21 con più respinte difensive (48), respinte difensive di testa (26) e ...