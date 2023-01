La Superlega diventa documentario | dal 13 gennaio «Il caso Super League» su Apple TV+

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilsarà ancora al centro delle cronache per molto tempo e una conclusione certa della vicenda ancora non c’è. Ma sicuramente ha creato grande scalpore, così tanto cheha deciso di dedicarle una nuova serie tv. Il 13uscirà suTV+ “La lotta per il calcio – IlL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sportitalia

Anzieccezionale in certi casi'. Come questo suo percorso sulla panchina azzurra. 'La ... Adesso li lasciamo sfogare in, poi quando arrivano in Nazionale bisogna riprendere il percorso ...... quandoallettante perché la prospettiva di un trofeo da vincere fa sempre gola a tutti. ...30 Bergamo - Conegliano 0 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY -18:00 Modena - ... Barcellona, Laporta: "La Superlega potrà diventare realtà" Il parere negativo dell'avvocato della Corte di Giustizia europea non ha scoraggiato il presidente del Barcellona in merito alla nascita del torneo alternativo alla Champions: In progetto anche la fus ...Nonostante la strenua opposizione da parte della UEFA, il progetto Superlega sembra più vivo che mai e, anzi, in procinto di cominciare.