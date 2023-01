La strategia del rigorista volante non convince

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Bisognava vincerla, ad ogni costo, per cacciare via i brutti pensieri nati dopo la sconfitta con l’Inter e per arrivare a giocarsi lo scontro diretto di venerdì prossimo contro la Juventus con la “giusta distanza”, dopo aver ribadito quale sia, ancora, la capolista. La partita, sebbene sia sempre sembrata in controllo da parte del Napoli, ha nascosto non poche insidie, soprattutto fino all’espulsione di Rincon: non solo per le occasioni da gol che pure la Sampdoria ha creato, ma anche per l’incapacità del Napoli di chiuderla anzitempo, in virtù di non poche imprecisioni sia nel momento conclusivo dell’azione, sia, cosa ancor più importante, per l’incapacità di realizzare da fuori area. Sembra, questo, un inciso irrilevante, ma non lo è: ieri pomeriggio, grazie ad un discreto giro palla nella tre quarti avversaria (facilitato dall’uomo in più), il Napoli è arrivato a calciare da fuori e ...