La strana storia di «Clown Paperone» | chiede soldi per i bambini malati di cancro ma è una truffa che va avanti da 15 anni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Forse si chiama Daniel o Daniele. In arte si fa chiamare «». E si spaccia per collaboratore di un’associazione che cerca fondi per aiutare ioncologici. Ma da almeno 15arrivano segnalazioni nei suoi confronti: è tutta unaha circa 40, è alto un metro e 80, ha i capelli neri corti e modi molto gentili. Dice di essere di Soverato o di Varese. Qualche settimana fa si è presentato in un negozio senza camice bianco e naso posticcio. Ma con un mazzo di volantini. Che fa parte del piano: ha chiesto al commerciante un’offerta per aiutare i piccolidi. Da qualche decina di euro a qualche centinaio per garantire ai pazienti pediatrici ...

Open

Forse si chiama Daniel o Daniele . In arte si fa chiamare "Clown Paperone". E si spaccia per collaboratore di un'associazione che cerca fondi per aiutare i bambini malati oncologici. Ma da almeno 15 ...Ha scritto con Gianfranco Ronconi, altro indimenticato primario, ladel San Bortolo e degli ... È un'idea, suggestiva, bizzarra che mi ha accompagnato per tutta la gioventù, che ha ... La strana storia di «Clown Paperone»: chiede soldi per i bambini ... La pellicola descrive le tante sfide, pratiche, fisiche ed emotive, che affrontano le famiglie alle prese con questa rara patologia ...Avere per amico una volpe non è poi una cosa tanto strana e inusuale, ma questa storia ha un particolare non di poco conto: gli “incontri” avvengono in presenza delle galline ...