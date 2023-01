La storia di Giuliano De Seta è il simbolo di una generazione che cerca lavoro E invece muore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Se la via del martirio porta alla santità credo cheDedovrebbe essere fatto “Santo”. La sua famiglia non riceverà il risarcimento Inail, ma questo non mi sembra il punto, tra l’altro non l’ha nemmeno richiesto. Fa pensare però una norma che prevede il risarcimento se uno ha almeno due figli, una norma che oltre a essere ridicola sembra pensata come minimo per risparmiare visto il preoccupante calo demografico in Italia. Ma quello che mi ha colpito di più è la dignità con la quale questa famiglia sta portando avanti la richiesta di giustizia per questo figlio morto il primo giorno di alternanza scuolaè la stessa dignità dei genitori di Giulio Regeni e per i non più giovani di quelli di Roberto Franceschi: chiedono chiarezza e giustizia, chiedono che la morte dei loro figli serva a evitare altre morti non solo sul ...