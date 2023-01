La sognante concretezza dell' Arsenal di Arteta

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nell’inedita incertezza dopo un Mondiale a dicembre, in Premier League in vetta c'è l'di Mikelcon idee invece molto chiare, messe in pratica in maniera capillare. I Gunners guidano la classifica con 44 punti ottenuti in 17 partite, e 5 di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola che è il più vicino grande club in rincorsa. Al terzo posto c'è un sorprendente Newcastle (nell'ultimo incontro, martedì 3 gennaio, hanno pareggiato 0-0) che, a oggi, è la miglior difesa del campionato con 11 reti subite, a pari punti con il Manchester United. L'ha subito una sola sconfitta, ha pareggiato due volte, mentre ha vinto tutte le altre 14 partite in campionato dimostrandosi squadra solida in difesa – la sua è la seconda miglior difesa – e capace di attaccare in modo molto efficace: il suo, infatti, è il secondo ...