La Roma rimonta il Milan da 2-0 a 2-2 | nel finale Ibanez e Abraham regalano un punto a Mourinho Foto

Incredibilegiallorossa. San Siro celebra Gianluca Vialli: lungo silenzio, lunghissimo applauso . Milan -2 - 2: Mourinho squalificato, in panchina Foti . Milan -2 - 2: gli ...22.45 Calcio, Serie A: Milan -2 - 2 Laferma la rincorsa del Milan al Napoli con unain extremis. Al 'Meazza' 2 - 2 con i rossoneri che sprecano il doppio vantaggio: - 7 dalla vetta Buon ritmo, ma poche conclusioni. Il Milan ... Milan-Roma 2-2, gol e highlights: rimonta giallorossa, Abraham pareggia al 93' Milan e Roma hanno pareggiato per 2-2 nel posticipo domenicale della 17esima giornata di serie A. Rossoneri avanti di due gol grazie alle reti di Kalulu (30') e Pobega (77'), ...Le parole del tecnico rossonero dopo la sfida contro la Roma: "Peccato non vincere una partita giocata così bene" ...