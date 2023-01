La religione cattolica spopola sui quaderni di scuola 

Leggi su agi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Lasuidi scuola. In Italia, nell'anno scolastico 2021-2022 gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento di questa materia sono in media l'84,44%: in particolare, l'88,24% nella scuola dell'infanzia, l'88,21% nella scuola primaria, l'85,58% nella scuola secondaria di I grado e il 78,30% nella scuola secondaria di II grado. Lo ha reso noto oggi il Servizio nazionale per l'insegnamento delladella Cei. Di conseguenza, chi non ha scelto la(Irc) è pari al 15,56%: in particolare, l'11,76% nella scuola dell'infanzia, l'11,79% nella scuola primaria, il 14,42% nella scuola secondaria di I grado e il 21,70% nella scuola secondaria di II grado. A livello territoriale, ...