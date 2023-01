La raffineria di Priolo è salva | i russi di Lukoil vendono Schifani | “Lieto della soluzione definitiva”

Il Sole 24 ORE

Da www.lastampa.itlukoil aLo stop alla produzione delladiè scongiurato. L'impianto controllato da Lukoil passerà sotto il controllo di Goi Energy, il ramo del settore energetico di Argus, fondo di private equity e ...'Abbiamo appreso della vendita da parte del gruppo Lukoil dellaIsab ain provincia di Siracusa - dichiara Daniela Piras, segretaria generale Uiltec. - attendiamo di conoscere, ... Priolo, Lukoil cede la raffineria alla cipriota Goi Energy ROMA Firmato l'accordo per la cessione della raffineria Lukoil di Priolo a Goi Energy. Lo comunica in una nota Goi Energy annunciando di aver raggiunto con Litasco, controllata al 100% da Lukoil… Legg ...La raffineria siciliana Isab di Priolo è stata venduta a G.o.i. Energy, divisione del fondo cipriota Argus. Lo ha annunciato l’attuale proprietà ovvero la russa Lukoil che controlla lo stabilimento at ...