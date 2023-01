La prima giornata di regate di The Ocean Race | la classifica

LA NAZIONE

Solo fino a pochi giorni, gli operatori stimavano un "tasso terminale" (il livello più alto ... In unafrenetica di negoziazioni, c'è stato un enorme repricing degli strumenti finanziari ...In aggiunta alle nuove offerte solo online di Unieuro , Amazon propone inodierna uno sconto molto interessante su un SSD Crucial interno da 2 terabyte , che ... madi procedere con l'... Professionisti e aziende a confronto nella prima Giornata del Brand 5' di lettura 09/01/2023 - Missione lusitana al via per i campioni d’Italia, che vogliono staccare il pass per i Quarti di CEV Champions League prima del tempo e dimenticare in fretta lo scivolone di ...A poco meno di una settimana dalla conclusione della Dakar 2023 che si correrà fino al 15 gennaio in Arabia Saudita il pilota messinese Antonio Ricciari, unico concorrente siciliano in gara alla Dakar ...