La premier Meloni riceve  von der Leyen | «Confermato l’impegno sul Pnrr»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’incontro a Palazzo Chigi e i complimenti per i risultati. Roma insiste sulla revisione, lei apre a «implementazioni». La leader Ue su Sassoli: non avrebbe tollerato la corruzione

Secondo un sondaggio SWG per il TGLa7, il partito di Giorgiacontinua a macinare consensi ... Masia: cosa è cambiato in 7 giorni Il partito dell'exConte è seconda forza nel Paese. Il ......mese esatto dal Consiglio Europeo straordinario Giorgiae Ursula von der Leyen sono tornate a vedersi per fare un punto della situazione. Stavolta a fare gli onori di casa è stata la...Attuazione del Pnrr, gestione dei flussi migratori, ripresa economica. E poi i dossier su energia e guerra in Ucraina. A un mese esatto dal Consiglio ...Politica - La premier è consapevole che se realizza ciò che ha promesso il paese va a carte quarantotto, ma sa anche che se non accontenta i suoi elettori non ...