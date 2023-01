La Premier chiama Osimhen | lo vuole il Manchester United

Calcio in Pillole

Forze fresche per ministeri ed enti, ciò che in tutto il mondo sispoil system " negli Stati ... Renzi difende ilMeloni Il Partito Democratico ha dato il meglio di sé nella campagna ...Sui prezzi dei carburanti parte una nuova offensiva del Codacons, chein causa l'Antitrust ...più alti d'Europa - afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi - Ci chiediamo se la... Borussia Dortmund, c’è la fila per Moukoko: la Premier chiama Giorgetti chiama la Guardia di Finanza "per evitare fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti". Urso chiede il monitoraggio a Mister prezzi.Washington ha chiesto a Roma di accelerare sul licenziamento del sesto decreto per l'invio di armi all'Ucraina e in particolare di spingere per la concessione a Kiev dei preziosi sistemi di difesa ant ...