La Porta Rossa 3 torna dall’11 gennaio 2023 su Rai 2 | niente repliche e conferenza stampa | perché l’ultima stagione meritava una promozione migliore

Agenzia ANSA

...vino e quale rivoluzione culturale portano Oltre alle già note proprietà preventive dell'uva... che bere deve essere un piacere e non uno sballo che purtroppoalle noti morti del "sabato ...Da una cartelladocumenti appartenuta a un ufficiale militare medico dell'Armatache ha visto l'orrore di Auschwitz, trovata per caso in un mercatino ucraino a Leopoli nel 2019, Damiano ... Guanciale-Pession, Porta Rossa 3, l'addio ricco di sorprese Era in chiaro stato confusionale quando dalla banchina della metro di Sesto Primo Maggio è sceso sui binari della linea rossa di Milano. Nelle stesse condizioni, dopo alcuni minuti, è risalito e si è ...Su RaiPlay è tempo di novità: abbiamo visto la prima puntata de La porta rossa 3. Ma dove eravamo rimasti e che cosa accade nel primo episodio della terza stagione