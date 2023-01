La porta rossa 3 | si parte con un incidente stradale…Dove eravamo rimasti…

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La3: il conto alla rovescia è finito. Per i fan più curiosi, il primo episodio della terza stagione de Laè on line. In anteprima esclusiva su RaiPlay, il primo episodio della fiction di Rai 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession, è già chiacchieratissimo sui social. Sono passati più di tre anni dall’ultima puntata de Lae per il pubblico non sarà facile riprendere le fila del discorso. E il tempo è passato anche per tutti i protagonisti della serie, Cagliostro incluso. Il nostro ex poliziotto ha infatti capito che è arrivato il momento di lasciare andare le due donne della sua vita, Anna e la sua bambina. E anche il magistrato ha compreso che forse, bisogna lasciare Trieste per voltare pagina e trovare un nuovo equilibrio. La prima puntata de La ...