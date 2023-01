La poetica realistica di Francesco Scarabicchi

Leggi su 900letterario

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è il poeta osservatore, cultore della parola intesa come accoglimento di ogni dettaglio. Nativo di Ancona resta orfano di padre a dieci anni: dopo aver conseguito il diploma magistrale si iscrive all’Università di Urbino ma, ben presto, lascia gli studi per lavorare in banca, impiego che mantiene per trent’anni. L’incontro con il poeta Franco Scataglini determina quella sarà la sua strada: la poesia. Ladinasce dalla consapevolezza: quella presa di coscienzain ogni sua sfumatura, dalla bellezza all’intensa sofferenza. Peculiarità primaria del poeta marchigiano è, senza dubbio, la proiezione di ogni emozione nel reale:non introietta, ma proietta ogni suo sentire nei versi, nella poesia, ...