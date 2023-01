La pagella del lunedì tennis mondiale | Berrettini da 7 | bocciati Osaka e Kyrgios

Corriere della Sera

A 42 anni sperava di tornare competitiva dopo zero partite vinte in 4 tornei2022 OSAKA 0 L'ex n.1, la sportiva più pagata 2022, assente dal torneo di Tokyo di settembre, salta gli ......dei test a crocette anche per la maturità ha proprio la funzione di eliminare l'aleatorietà... In Canada è impossibile nascondere sotto unapositiva i cattivi risultati degli studenti , ... La pagella del Mereghetti: La vita tormentata di Léa per le sofferenze del padre (voto: 6/7) UNITED CUP 10 Grandi partite fra grandi protagonisti (uomini e donne), allenamenti ottimali per gli Australian Open, spettacolo ideale. Davvero ...Al 64 Nuytinck travolge Pinamonti al limite dell'area e, dopo aver consultato il Var, l'arbitro Maresca concede il calcio di rigore ai neroverdi. Non fallisce Domenico Berardi, ma il Sassuolo si deve ...