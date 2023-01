La nascita della lotteria in Italia e non | giocare per tentare la fortuna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 9 gennaio 1448, in piazza Sant’Ambrogio a Milano, si tenne la primastoriana. Una curiosità che ci riporta con la mente alla fine del Quattrocento, in una fase di crisi economica. L’inventore del nuovo gioco fu Cristoforo Taverna, un banchiere milanese. E lariscosse un grande successo per due semplici motivi: offriva ai cittadini più modesti la possibilità di aspirare ad un premio e invitava i giocatori a supportare il paese in un momento di difficoltà. L’idea del giovane banchiere aveva infatti il fine di favorire la ripresa delle esangui casseAurea Repubblica Ambrosiana, allora in guerra contro Venezia. E tra le varie conseguenzerecessione ve ne era una abbastanza scontata: la gente preferiva custodire i propri risparmi a casa – e ...