La Morani? Cosa dicono gli uomini del Pd in privato | bomba Fedeli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Valeriaha una caratteristica, riconosciuta da amici e avversari: è diretta. Forse il merito è del suo passato nel sindacato, la Cgil, dove, partendo da zero, è arrivata a guidare, nella segreteria nazionale, i tessili della Cgil. Di recente è stata senatrice del Pd, vicepresidente del Senato, ministra dell'Istruzione. Anche sul caso, attaccata per una foto su Facebook, non fa sconti. Accusa il suo partito di «cultura maschilista», i suoi dirigenti di essere «bacchettoni e ipocriti». E ne ha anche per le donne del Pd, incapaci di fare una «battaglia collettiva».ha pensato quando ha letto degli attacchi ad Alessiaper la foto su Facebook? «La prima reazione è stata di stupore. È una foto così normale, bella. Come ha potuto scatenare queste reazioni?».si è ...