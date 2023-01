La modella Sophia Hadjipanteli spiega la nascita dell’unibrow movement

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Voglio far capire a più persone possibili che la versione preferita di te stesso è molto più gratificante rispetto a ciò che tutti gli altri vogliono che tu sia”, queste le parole dellaHadjipanteli nello spiegare lae l’importanza. l’articolo per saperne di più. “Niente dovrebbe essere vergognoso se anche una sola persona lo considera bello”, le parole diHadjipanteli, fondatrice del “movimento del monosopracciglio” Photo Credits – Vanity FairLa25enne, beauty diversity influncer,Hadjipanteli, seguita da 530mila follower, è conosciuta per aver fondato l’#unibrowmoviment, un movimento che si fa portavoce di tutte quelle persone che hanno deciso di essere libere dalla schiavitù ...