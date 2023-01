La mamma che cerca un amico per il figlio autistico | “Sommersa di richieste Grazie | non me l’aspettavo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Bergamo. “Non riesco nemmeno a rispondere a tutti i messaggi che stanno arrivando. In una giornata ne avrò ricevuti sessanta. Per alcuni saranno pochi, ma per me no. A tutte le persone che si sono offerte di aiutare Matteo voglio dire. Davvero, non me lo aspettavo”. Una vera e propria ondata di solidarietà ha travolto Patrizia Aleandri,di un 20enne con autismo che pochi giorni fa ha lanciato sui social un toccante appello per trovare unal. “Vorrei che provasse la sensazione di uscire la sera a bere qualcosa con un– ha scritto -. Purtroppo abbiamo già tentato tutto e dico tutto, ma niente ha funzionato. Stare con Matteo è difficile, ci sono molte regole da seguire. Spero che qualcuno si faccia avanti”. E così è stato. Nell’appello – rilanciato da Bergamonews – la ...