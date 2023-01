‘La lotta per il calcio – Il caso Super League’ dal 13 gennaio su AppleTv

Leggi su funweek

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Arriva il 13suLaper il– IlLeague. La nuova docuserie in quattro parti documenta come il passato, il presente e il futuro deleuropeo si scontrino quando emergono i piani per la creazione di una lega separata. Ne è nata una battaglia tra i leader più potenti del movimento calcistico, intervenuti in difesa o a favore dello stravolgimento delle tradizioni di questo sport. Nella docuserie troviamo interviste senza precedenti ai presidenti dei campionati, ai proprietari dei club e agli ideatori dellaLeague europea. Il tutto per raccontare agli amanti della storia ancora inedita di come e perché sia nata questa idea di lega separata. Ma anche dei piani che sono stati ...