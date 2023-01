Lega B

... evidenzia Mauro Balata, presidente dellaB; "lo ricorderemo per sempre come uomo che ha affrontato a testa alta una tremenda malattia", sottolinea Lorenzo Casini, alla guida delladi A, ...Il calcio italiano nonsoltanto il capo delegazione della Nazionale:un grande uomo, ... al Chelsea, arricchiti da una FA Cup, una Coppa di, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa ... La Lega B piange il grande Pelè Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Venerdì è scomparso Terzo Maffei (in foto) un persona molto legata al territorio di Montegridolfo, anche se da anni viveva a Milano con la famiglia. "Il suo impegno per preservare la memoria della sto ...