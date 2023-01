La Juve viene elogiata per il corto muso | il Napoli è sempre condannato alla Gioconda

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Quando arrivò, Luciano Spalletti fece cucire sulle casacche di allenamento della scritta “Sarò con te… e tu non devi mollare”. Sappiamo che non accadrà ma sarebbe bello e indicativo se comparissero anche le casacche con la scritta “ce ne freghiamo del premio della critica”. Dagli anni di Sarri in poi,ha lasciato che fosse messa a punto la formidabile trappola della bellezza, vera e propria garrota calcistica che inchioda ila raggiungere un doppio risultato. Ilnon può solo vincere, come accaduto ieri a Genova contro la Sampdoria. No, ildeve vinceredipingendo la. Mostrando meraviglie o presunte tali. Che poi oggi sarebbero millemila passaggi di fila, qualche azione di prima e via dicendo. Se non lo fa, spinge ...