La guerra interna in Cina tra politica e tecnologia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il Partito comunista ha il terrore di essere asserragliato da oligarchi. Osserva con attenzione e con circospezione la crescita dell’ecosistema digitale cinese secondo quest’ottica. La situazione “anarchica” del fintech cinese ha alimentato straordinarie innovazioni, assieme alla disponibilità di dati resa possibile dalla grande popolazione cinese e dal suo comportamento. Ma in questo ecosistema esiste sempre una linea rossa: le enormi ricchezze che si accumulano con la digitalizzazione dellanon possono valicare il confine del potere, che deve rimanere saldamente nelle mani del Partito stesso. Chi compie un gesto di trasgressione o eresia rispetto a questi equilibri viene punito. La punizione può avvenire in termini tradizionali, perché il Partito comunista cinese ha il monopolio reale della forza, nel senso della capacità – in potenza e nell’atto – di ...

