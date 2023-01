La Federcalcio brasiliana | «Basta usare la maglia del Brasile per fare politica»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Innelle ultime ore è letteralmente scoppiato il caos. Scene di guerriglia che ricordano l’assalto a Capitol Hill in America di un anno fa. In pratica è la stessa cosa, milioni di manifestanti hanno attaccato le sedi istituzionali dopo pochi giorni dall’insediamento del nuovo presidente Lula. I sostenitori di #Bolsonaro in #come quelli di #Trump, assaltano i palazzi del potere. Non so come si faccia ancora a negare un rigurgito pericolosissimo di fascismo al livello mondiale pic.twitter.com/4Dm5dRHgdU — Barbara Collevecchio (@colvieux) January 8, 2023 Dai video su Twitter si vedono folle di manifestanti con indosso maglie della nazionale. E proprio su questo punto è intervenuta ladella Selecao: «della ...