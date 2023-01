La Cina riapre al mondo durante la peggiore ondata di contagi di Covid

Corriere della Sera

I viaggiatori in arrivo non saranno più costretti alla quarantena e una folla è in attesa ai valichi terrestri che collegano Hong Kong allacontinentale. Negli aeroporti abbracci tra famiglie ...Ma nonostante un'ondata di contagi senza precedenti, la, che conta 1,4 miliardi di abitanti, ha brutalmente revocato tutte le restrizioni sanitarie anti - Covid che erano state tenute in piedi ... Covid, la Cina riapre al mondo: abbracci e lacrime dopo 1.016 giorni di «blocco» Dopo 3 anni di rigide restrizioni dovute alla pandemia, il Paese ha invertito la marcia sulla scia delle proteste popolari di massa, preoccupando l’Occidente ...Pechino, 9 gen. (askanews) - La Cina ha riaperto i propri confini agli stranieri per la prima volta da quando ha imposto restrizioni anti-Covid a marzo 2020. I viaggiatori in arrivo non saranno più co ...