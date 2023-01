La cena della befana in allegria per i meno fortunati | 50 pasti caldi e le tradizionali calze per i più piccini

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È diventata ormai tradizione per Massimo D’Antoni, proprietario del noto locale di street food palermitano “Nu figghiu ru zu Ginu” aiutare chi più ne ha bisogno. E quest’anno lo ha fatto nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, organizzando unacompleta per 50 persone, dall’antipasto al dolce, con tanto di tavoli imbanditi e regali per i più. Per selezionare le famiglie beneficiare dell’iniziativa il D’Antoni ha coinvolto due note realtà monrealesi, l’associazione Con.vi.vi l’autismo e l’Associazione di Protezione Civile Evergreen che opera a Pioppo. Una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento, allietata dalla visita” che ha distribuito lecon dolcetti e regalini ai bambini. Un gesto nobile in aiuto di chi ha più bisogno che si ...