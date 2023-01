La benzina sfiora 2 euro | il governo valuta l' intervento Contro le speculazioni

Sky Tg24

Per quanto riguarda il rifornimento servito, laè arrivata a 1,965 euro, il diesel a 2,023. In autostrada poi i prezzi salgono ancora. Secondo il sito di energia Staffetta Quotidiana, la ...Mentre i costi continuano a salire, Palazzo Chigi ha fatto sapere che i vertici della Guardia di Finanza incontreranno il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo ... Caro carburanti, la benzina sfiora i 2 euro: il governo valuta un intervento TREVISO - I prezzi del carburante sono di nuovo alle stelle. Il gasolio è già arrivato a sfiorare i 2,40 euro al litro nella Marca. E la benzina segue a ruota, fino a poco meno di ...Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,879 euro al litro. Per quanto riguarda il rifornimento servito, la benzina è arrivata a 1,965 euro, il diesel a 2,023.