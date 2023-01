La benzina a 2 | 5 euro al litro? L’unica speculazione è quella mediatica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Da giorni i quotidiani discutono di una notizia che non esiste: il gasolio venduto a 2,5al. Sulla base di questo spauracchio, sono usciti titoli allarmati dei giornali. I politici ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La bufala sul prezzo del gasolio e il problema dei giornali che si affidano al Codacons Da giorni i quotidiani discutono di una notizia che non esiste: il gasolio venduto a 2,5al litro. Sulla base di questo spauracchio, sono usciti titoli allarmati dei giornali. I politici hanno sparato a palle incatenati contro le compagnie petrolifere e i gestori degli impianti. Il ...Il pieno dicosta 8,9in più rispetto a quanto costava a fine dicembre : il calcolo arriva dal Codacons che sottolinea come si possa stimare una maggiore spesa su base annua di circa 214 ... La benzina sfiora 2 euro, il governo valuta l'intervento - Economia Attacchi a Meloni da consumatori, esercenti e partiti di minoranza: «Si è contraddetta e sta alimentando le disuguaglianze». La difesa della maggioranza: «Si è privilegiato il contrasto del caro bolle ...Non sono finiti i guai per il dipendente comunale di Usmate, accusato di aver trafugato alcune tessere-benzina dagli uffici dell’economato e per questo denunciato all’autorità giudiziaria dopo che il ...