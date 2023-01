La Bce cambia strategia di fronte a una forte inflazione | chiaro per tutti Tranne per Crosetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stavolta è toccato al ministro della Difesa, Guido, attaccare in maniera scomposta e volgare le istituzioni economiche non allineate con i desiderata della premier. Il bersaglio scelto dal sovranista è stato la Presidente della Banca Centrale, Christine Lagarde. Una delle menti economiche di Fratelli d’Italia ha criticato la decisione della Bce di cominciare a ridurre l’acquisto di titoli del debito pubblico. E fino a qui nessuna osservazione, i politici difendono il loro business. Ma il ministro è andato oltre affermando che perfino una massaia avrebbe potuto fare meglio dell’avvocata, e protagonista indiscussa dell’establishment internazionale, Lagarde. Quando la Bce comincerà a ridurre il riacquisto dei titoli in scadenza, ai governi molto indebitati come il nostro mancherà il necessario ossigeno finanziario. Il ministro avrebbe usato questo paragone se al ...