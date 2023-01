Kooyong Classic | Jannik Sinner incoronato dal direttore | “È uno dei 3-4 giocatori che quasi sicuramente vincerà uno Slam”

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nonostante i problemi fisici di questi giornitornerà in campo a breve ad anticipare gli Australian Open. L’altoatesino sarà uno dei grandi protagonisti del, torneo di esibizione sul cemento di Melbourne che anticipa il primo Grandstagionale. Ad annunciare la presenza dell’azzurro è stato ilPeter Johnson, intervistato da SuperTennis. Le sue parole: “Allo US Open, quando ha avuto match point contro Alcaraz, è andato davvero vicino a vincere il torneo. Per me è uno di quei tre o quattrodi cui adesso si può direcertamente che vinceranno uno. Quando dirigevo il torneo di San Pietroburgo gli abbiamo dato una wild card nel 2019. Perse al primo turno, ma si vedeva che aveva ...