Kate Middleton compie 41 anni | il suo peggior compleanno di sempre per colpa di Harry

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Questo quarantunesimonon poteva cadere in una giornata più difficile per la neo principessa del Galles: nel pieno della bufera familiare scatenata dacol libro bomba Spare in cuiperaltro subisce attacchi diretti (ad esempio per il suo «cervello da bambina»)

Liberoquotidiano.it

... settembre 1997 (WireImage) Leggi anche › I 41 anni di. Un compleanno da dimenticare (Per colpa di Harry) › William risponde alle accuse di Harry e Meghan ricordando la ...Leggi Anche Harry e William, 'fratelli coltelli': dopo le rivelazioni del duca di Sussex è rottura La festa disarà sottotono, ma la principessa del Galles non rinuncerà a celebrare il suo 41esimo compleanno con la famiglia. Le riunioni che impegnano i Royal nel tentativo di mantenere un fronte ... Harry distrugge William: "Alcol, come s'è presentato alle nozze con Kate" Kate Middleton compie oggi 41 anni. La principessa del Galles festeggerà il suo compleanno in privato, in compagnia del marito e Principe William e i royal babies, la ...Festeggiamenti sottotono per la principessa del Galles alla vigilia dell'uscita dell'autobiografia bomba del cognato ...