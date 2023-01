Kate ha conquistato con garbo il cuore di William e degli inglesi

(Di lunedì 9 gennaio 2023)Middleton è perfetta. Così impeccabile da avere quasi nostalgia di un difetto. Un’impercettibile debolezza, un cedimento, la scintilla lieta di una gaffe come quelle del principe Filippo di Edimburgo, che accendeva con battute folgoranti l’aria ferma della Casa Reale. Niente da fare: la bellissima principessa del Galles è irreprensibile.Middleton, scintillante, vintage, alla moda: i suoi best look del 2022 X ...

AMICA - La rivista moda donna

Il regista, che in carriera haben tre premi Oscar, è da poco ritornato al cinema con ... il film con Leonardo DiCaprio eWinslet ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino. Nel ...Il regista, che in carriera haben tre premi Oscar, è da poco ritornato al cinema con ... il film con Leonardo DiCaprio eWinslet ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino. Nel ... Buon compleanno Kate Middleton, che ogni anno migliora. Ecco perché Buon compleanno Principessa. Kate Middleton età Oggi compie 41 anni, festeggiatii in grande stile. Con look eleganti come solo lei sa fare.Il Principe Harry sostiene che il fratello William e sua moglie Kate Middleton hanno creato una “barriera” di fronte all’ingresso di Meghan Markle nella famiglia reale. Il 38enne ha sposato l’ex attri ...