Juventus Museum | incremento dell’85% di ingressi durante le feste | 11 443 visitatori

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lenatalizie hanno portato 11.443 spettatori allo, tra cui 6.795 hanno scelto di emozionarsi anche con l’Allianz Stadium Tour. Unrispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Un altro importante arriva anche dalla giornata di sabato 7 gennaio. Sono stati 3.322 iche hanno reso quel giorno come il secondo “più ricco” di sempre per numero di. SportFace.

Juventus Football Club

Numeri straordinari si sono registrati per lo, preso letteralmente d'assalto dai tifosi bianconeri durante le feste natalizie. Questo perchè il museo bianconero è rimasto aperto dal 19 dicembre all'8 gennaio permettendo ai fan