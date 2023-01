Juventus | ex procuratore Figc | “Mi aspetto sanzioni pesanti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Marco Di Lello, exdella, è intervenuto a Radio Punto Nuovo sottolineando a pochi giorni da Napoli-la situazione in cui versa la società bianconera in seguito all’inchiesta Prisma. “Ci sono tutte le condizioni perchè larischi una sanzione pesante – afferma – Da tifoso del Napoli spero che la squadra possa vincere lo Scudetto sul campo, ma sicuramente miper lae per quelle squadre che hanno collaborato a creare questo sistema.” In merito invece agli incidenti delle scorse ore tra tifoserie, Di Lello rassicura: “Sono fatti accaduti a centinaia di chilometri di distanza dagli stadi, non c’è alcun rischio di chiusura per il Maradona perchè non si può configurare la condizione per ...