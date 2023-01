Juventus | ad oggi cinque titolari non sono in grado di giocare al Maradona | anche Vlahovic salterà la partita

Corriere dello Sport

Calciomercato, il giocatore sarebbe ritenuto 'sacrificabile' dal tecnico per poter investire sulla fascia destra. Si è apertauna settimana cruciale per la. Venerdì prossimo i bianconeri saranno di scena a Napoli, contro la capolista del campionato, in una partita che potrebbe far ulteriormente schizzare le ...Meno quattro giorni alla super sfida tra Napoli e, e a dire la sua ci ha pensato anche Marco Parolo . Il centrocampista ex Parma e Lazio,volto fisso di Dazn, intervistato da Radio Kiss Kiss ha affermato : "Elmas è molto bravo nelle due ... Juve-Udinese 1-0: decide Danilo, sono otto di fila per la squadra di Allegri Juventus Serie A. La differenza con la classifica reale è di soltanto 6 punti ma la posizione in classifica non cambia. Juventus, la classifica aggiornata con i goal segnati e subiti dopo il 76'. In q ...L’attesa è alle stelle per il big match di venerdì fra Napoli e Juventus. Gli azzurri si trovano in vetta alla classifica in Serie A con 7 punti di vantaggio sulla coppia formata dal Milan e i biancon ...