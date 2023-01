Juve | rimonta scudetto inutile | la bomba di Pruzzo sulla penalizzazione

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lantus è la squadra più in forma del campionato di Serie A, almeno dal punto di vista dei risultati. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da 8 vittorie consecutive, l’ultima nella partita contro l’Udinese. La gara della 17ª giornata si è decisa nel finale, il marcatore è stato a sorpresa: Danilo. La squadra è riuscita a ricompattarsi dopo un inizio di stagione deludente tra campionato e Champions League. Lantus non entusiasma dal punto di vista del gioco, ma adesso almeno arrivano i punti. La difesa è sempre più solida, il dato dei 7 gol subiti è impressionante. Il gruppo è formato da campioni, le ultime vittorie sono arrivate nei minuti finali. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLe dichiarazioni dipreoccupano i tifosi dellantus Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per la ...

La Gazzetta dello Sport

... Allegri: "Scudetto Non è cambiato nulla, il Napoli resta favorito", ripartire di slancio per continuare la. Da Vlahovic a Pogba, la vera incognita di Allegri sono gli infortuni ...a 37 come il Milan che si fa rimontare sul 2 - 2 dalla Roma nei minuti finali dopo aver ... la Lazio non ne approfitta, fermata sul 2 - 2 in casa dall'Empoli in. La Roma come detto ... Juve, senti Barzagli: "Allegri può ripetere la rimonta del 2016 con questo muro" Huijsen Juve, esordio tra i professionisti con la Next Gen di Brambilla. Bianconeri in campo contro il Pordenone Anche la Juventus Next Gen inizia il suo 2023. Dopo le tre sconfitte… Leggi ...ROMA - Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post Sampdoria, ha affermato che il suo Napoli non doveva alcuna risposta alla Serie A. Gli azzurri ...