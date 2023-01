Juve | Mazzia | «La squadra dà segnali di essere all’altezza»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le parole dell’ex: «Per lo Scudetto ne riparliamo dopo la partita contro il Napoli, adesso è presto» Bruno, ex centrocampista della, ha parlato in esclusiva antusnews24.com. Di seguito le sue parole. Otto vittorie consecutive, otto partite senza prendere gol. Chesta dando laal campionato? «Ladàdisempredella situazione e lo è nonostante le defezioni, le tante assenze e i problemi che ha non solo sul campo ma anche fuori. Per cui io credo che in un momento come questo bisogna darle atto del buon lavoro che stanno facendo i giocatori e in primis l’allenatore». Qual è stato secondo lei il momento della ...

